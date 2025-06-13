Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов был предложен «Лацио» — Corriere dello Sport

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри находится в поисках полузащитника, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, тренеру предложено много вариантов, в том числе из-за рубежа. Одна из кандидатур — российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. Однако Сарри всегда предпочитал игроков, уже адаптированных к Серии А или топ-чемпионатам.

Никита Кривцов выступает за «Краснодар» с августа 2021 года. В сезоне-2024/2025 полузащитник принял участие в 27 матчах в чемпионате России, в которых забил пять голов, оформил одну результативную передачу и выиграл вместе с командой золотые медали турнира.