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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов был предложен «Лацио» — Corriere dello Sport

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов был предложен «Лацио» — Corriere dello Sport
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри находится в поисках полузащитника, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, тренеру предложено много вариантов, в том числе из-за рубежа. Одна из кандидатур — российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. Однако Сарри всегда предпочитал игроков, уже адаптированных к Серии А или топ-чемпионатам.

Никита Кривцов выступает за «Краснодар» с августа 2021 года. В сезоне-2024/2025 полузащитник принял участие в 27 матчах в чемпионате России, в которых забил пять голов, оформил одну результативную передачу и выиграл вместе с командой золотые медали турнира.

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