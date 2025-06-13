Полузащитник, которым интересуются «Спартак» и «Зенит», может продолжить карьеру в «Лацио»

«Лацио» проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Жедсону Фернандешу, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, главному тренеру клуба Маурицио Сарри очень нравится Фернандеш.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» проявляют интерес к Фернандешу и сделали предложения турецкому клубу в размере € 25 млн.

Фернандеш перешёл в «Бешикташ» из «Бенфики» летом 2022 года. За это время он принял участие в 130 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передачам. Действующее контрактное соглашение футболиста с турецким клубом рассчитано до лета 2027 года.