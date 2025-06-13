Колыванов: в «Динамо» у Карпина будет команда, которая может бороться за чемпионство

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов оценил перспективы бело-голубых в случае вероятного прихода на пост главного тренера возглавляющего сборную России Валерия Карпина.

«В «Динамо» собрана хорошая команда. Да, есть определённые проблемы в обороне. Но у неё есть своё лицо. Сколько времени Карпину понадобится? Нужно сразу давать результат. В «Динамо» сейчас поработают на трансферном рынке и будет команда, которая может бороться за чемпионство», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в информационном пространстве появилось фото Валерия Карпина с подписания контракта с московским «Динамо» с номером 2028 на клубной футболке, при этом официально о заключении соглашения объявлено не было. До конца февраля 2025 года специалист тренировал «Ростов».

«Динамо» в прошедшем сезоне-2024/2025 набрало 56 очков в 30 матчах и заняло пятое место, сезоном ранее бело-голубые, также набрав 56 очков, стали третьими, упустив возможное чемпионство в последнем туре.

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