«Атланта» с Миранчуком разгромно проиграла «Нью-Йорк Сити» в матче МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Нью-Йорк Сити» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Янки» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Ханнес Вольфс и ещё по разу отличились Макси Моралес и Монсеф Бакрар.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

Таким образом, «Атланта» потерпела второе поражение подряд. «Нью-Йорк Сити» одержал первую победу за три матча.

В следующем туре «Атланта» встретится с «Коламбус Крю», а «Нью-Йорк Сити» сыграет с «Клёб де Фут Монреаль».