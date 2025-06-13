«Атланта» с Миранчуком разгромно проиграла «Нью-Йорк Сити» в матче МЛС
Поделиться
Завершился матч МЛС, в котором «Нью-Йорк Сити» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Янки» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.
США — Major League Soccer . МЛС
13 июня 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Моралес – 44' 2:0 Бакрар – 55' 3:0 Вольф – 57' 4:0 Вольф – 59'
В составе победителей дубль оформил Ханнес Вольфс и ещё по разу отличились Макси Моралес и Монсеф Бакрар.
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.
Таким образом, «Атланта» потерпела второе поражение подряд. «Нью-Йорк Сити» одержал первую победу за три матча.
В следующем туре «Атланта» встретится с «Коламбус Крю», а «Нью-Йорк Сити» сыграет с «Клёб де Фут Монреаль».
Комментарии
- 13 июня 2025
-
04:38
-
04:37
-
03:58
-
02:17
-
02:05
-
01:49
-
01:29
-
01:18
-
00:48
-
00:48
-
00:31
-
00:19
-
00:16
-
00:11
-
00:02
-
00:00
- 12 июня 2025
-
23:50
-
23:37
-
23:36
-
23:14
-
23:08
-
23:01
-
22:38Кирилл Гоцук близок к переходу в «Урал» Эксклюзив
-
22:37
-
22:35
-
22:21
-
22:12
-
22:03
-
21:43
-
21:42
-
21:36
-
21:25
-
21:22
-
21:11
-
21:03