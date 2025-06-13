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Нью-Йорк Сити – Атланта Юнайтед, результат матча МЛС 13 июня 2025, счет 4:0

«Атланта» с Миранчуком разгромно проиграла «Нью-Йорк Сити» в матче МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Нью-Йорк Сити» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Янки» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

США — Major League Soccer . МЛС
13 июня 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Моралес – 44'     2:0 Бакрар – 55'     3:0 Вольф – 57'     4:0 Вольф – 59'    

В составе победителей дубль оформил Ханнес Вольфс и ещё по разу отличились Макси Моралес и Монсеф Бакрар.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

Таким образом, «Атланта» потерпела второе поражение подряд. «Нью-Йорк Сити» одержал первую победу за три матча.

В следующем туре «Атланта» встретится с «Коламбус Крю», а «Нью-Йорк Сити» сыграет с «Клёб де Фут Монреаль».

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