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Лерой Зане обратился к болельщикам «Баварии» после перехода в «Галатасарай»

Лерой Зане обратился к болельщикам «Баварии» после перехода в «Галатасарай»
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Нападающий «Галатасарая» Лерой Зане выступил с обращением в адрес болельщиков «Баварии». Немецкий футболист ранее перешёл в турецкий клуб, подписав соглашение на три года.

«Дорогие болельщики «Баварии», после пяти насыщенных лет в Мюнхене я решил открыть новую главу в следующем сезоне. Я безмерно горжусь тем, что провёл более 200 матчей в футболке лучшего и самого большого клуба Германии, и всегда буду с теплотой вспоминать титулы, которые мы выиграли вместе.

Спасибо клубу, тренерскому штабу, всем, кто работает за кулисами, моим товарищам по команде и, особенно, вам, болельщикам, за время, которое мы провели вместе, и за воспоминания, которые мы создали. Я навсегда останусь благодарным за своё время в «Баварии», — написал Зане на своей странице в социальной сети Х.

Лерой Зане выступал за «Баварию» с 2020 года.

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