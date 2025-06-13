«Фламенго» не получал от «Зенита» сообщений по поводу отступных за Жерсона — Мауро Сезар

Бразильский «Фламенго» не получал никаких сообщений от руководства «Зенита» относительно намерения выплатить в запрашиваемом объёме отступные за вероятный трансфер полузащитника Жерсона, сообщил журналист Мауро Сезар в социальной сети X.

Ранее в СМИ появлялась информация, что между «Фламенго» и Жерсоном могут возникнуть судебные разбирательства, поскольку бразильский клуб во время продления контракта с игроком в апреле 2025 года снизил для него сумму отступных до € 25 млн и авансом выплатил ему часть средств, связанных с имиджевыми правами, в рамках нового соглашения до 2030 года, и полагает, что футболист должен вернуть эти деньги.

При этом сообщалось, что как сам Жерсон, так и «Зенит» считают, что не обязаны выплачивать дополнительную компенсацию по имиджевым правам.

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