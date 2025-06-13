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В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали подписание Матеуса Куньи

В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали подписание Матеуса Куньи
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Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джейсон Уилкокс прокомментировал переход в клуб нападающего Матеуса Куньи.

«Он доказал свою способность добиваться успеха в Премьер-лиге, будучи одним из самых ярких и результативных нападающих в Англии во время выступлений за «Вулверхэмптон», а до этого — в Испании и Германии. У него есть все качества, которые мы ищем, создавая сильную, динамичную и зрелищную команду, способную бороться за самые престижные трофеи», — приводит слова Уилкокса официальный сайт «МЮ».

Кунья перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Вулверхэмптона» за £ 62,5 млн. 26-летний бразилец подписал контракт до июня 2030 года с возможностью продления на еще один сезон.

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