В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали подписание Матеуса Куньи

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джейсон Уилкокс прокомментировал переход в клуб нападающего Матеуса Куньи.

«Он доказал свою способность добиваться успеха в Премьер-лиге, будучи одним из самых ярких и результативных нападающих в Англии во время выступлений за «Вулверхэмптон», а до этого — в Испании и Германии. У него есть все качества, которые мы ищем, создавая сильную, динамичную и зрелищную команду, способную бороться за самые престижные трофеи», — приводит слова Уилкокса официальный сайт «МЮ».

Кунья перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Вулверхэмптона» за £ 62,5 млн. 26-летний бразилец подписал контракт до июня 2030 года с возможностью продления на еще один сезон.