Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трент Александер-Арнольд рассказал, чем удивил Переса и других игроков «Реала»

Трент Александер-Арнольд рассказал, чем удивил Переса и других игроков «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Реала» Трент Александер-Арнольд поделился подробностями разговора с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

«Президент, который не раз приводил клуб к победе в Лиге чемпионов, добился колоссального успеха и вывел команду на новый уровень… Это действительно впечатляет. Прежде всего, я искренне благодарен за шанс стать частью этого великого клуба. Для меня огромная гордость перейти в «Реал». Уверен, вместе мы сможем завоевать множество трофеев.

Он отметил, что приятно удивлён тем, как хорошо я говорю по-испански — это, похоже, стало неожиданностью для многих. Но я очень рад, что сделал этот шаг. Мне было важно начать всё правильно», — приводит слова Трента AS.

Александер-Арнольд перешёл в «Реал» из «Ливерпуля». Презентация английского футболиста состоялась 12 июня.

Материалы по теме
Трент Александер-Арнольд покорит «Реал». Каким получится дебютный сезон в Примере?
Трент Александер-Арнольд покорит «Реал». Каким получится дебютный сезон в Примере?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android