Трент Александер-Арнольд рассказал, чем удивил Переса и других игроков «Реала»

Новичок «Реала» Трент Александер-Арнольд поделился подробностями разговора с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

«Президент, который не раз приводил клуб к победе в Лиге чемпионов, добился колоссального успеха и вывел команду на новый уровень… Это действительно впечатляет. Прежде всего, я искренне благодарен за шанс стать частью этого великого клуба. Для меня огромная гордость перейти в «Реал». Уверен, вместе мы сможем завоевать множество трофеев.

Он отметил, что приятно удивлён тем, как хорошо я говорю по-испански — это, похоже, стало неожиданностью для многих. Но я очень рад, что сделал этот шаг. Мне было важно начать всё правильно», — приводит слова Трента AS.

Александер-Арнольд перешёл в «Реал» из «Ливерпуля». Презентация английского футболиста состоялась 12 июня.