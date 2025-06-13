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Диас недоволен своей ролью в «Ливерпуле» и мечтает перейти в «Барсу» — Mundo Deportivo

Диас недоволен своей ролью в «Ливерпуле» и мечтает перейти в «Барсу» — Mundo Deportivo
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Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас в ближайшее время может уйти из английского клуба.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» считает колумбийского футболиста приоритетным вариантом для усиления атаки. Вингер также заинтересован в переходе, поскольку с детства мечтал играть за каталонский клуб.

По информации источника, Диас чувствует, что в «Ливерпуле» его не ценят по достоинству – на данный момент он приостановил переговоры о продлении контракта. Кроме того, ближайшее окружение футболиста полагает, что подписание Флориана Вирца может заставить «Ливерпуль» поспособствовать уходу колумбийца, что позволило бы клубу частично компенсировать высокие затраты.

В минувшем сезоне АПЛ Диас забил 13 голов и сделал пять результативных передач в 36 матчах.

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