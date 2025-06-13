Три футболиста с российскими паспортами заявлены на клубный чемпионат мира

Клубный чемпионат мира 2025 года станет самым инклюзивным в истории этого вида спорта. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

На турнире выступят футболисты из 81 страны. Трое из них заявлены на клубный чемпионат мира с российскими паспортами. Это голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов, нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Малком и вратарь американского клуба «Сиэтл Саундерс» Эндрю Томас.

Клубный чемпионат мира состоится в США с 14 июня по 13 июля. В соревнованиях примут участие 32 команды, которые разделены на восемь групп. Клубы, занявшие первое и второе места в своих группах, выйдут в 1/8 финала.