Пулишич — после 4 поражений сборной США: ставить под сомнение мою самоотдачу неуместно

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич отреагировал на упрёки в отсутствии самоотдачи в последних матчах за национальную команду.

«Вы можете что угодно говорить о моей игре, но ставить под сомнение мою самоотдачу, тем более в матчах за сборную, – на мой взгляд, это крайне неуместно. Люди всегда выражают мнения, но в конечном итоге я сосредоточен на том, как стать лучше», — приводит слова Пулишича ESPN.

В четырёх последних матчах сборная США потерпела четыре поражения. После неудач в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ с Панамой (0:1) и матче за третье место с Канадой (1:2) американцы дважды уступили в товарищеских играх — с Турцией (1:2) и Швейцарией (0:4).

Скандальное видео с Пулишичем