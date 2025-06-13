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Холанд пошутил над Грилишем, опубликовав фото из самолёта

Холанд пошутил над Грилишем, опубликовав фото из самолёта
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд обратился к своему одноклубнику Джеку Грилишу. Ранее стало известно, что 29-летний полузащитник не попал в заявку «Сити» на клубный чемпионат мира.

Холанд опубликовал фотографию в социальных соцсетях. Он сидит в самолете с пустым креслом рядом.

«Джек Грилиш, где же ты?» — написал норвежский форвард.

Фото: социальные сети Эрлинга Холанда

Фото: социальные сети Эрлинга Холанда

Ранее сообщалось, что Грилиш может уйти из «Манчестер Сити». Англичанина хочет взять в аренду «Ньюкасл».

«Манчестер Сити» на групповом этапе клубного чемпионата мира сыграет с командами «Видад» (Морокко), Аль-Айн (ОАЭ) и «Ювентус» (Италия). Турнир пройдёт в США с 14 июня по 13 июля.

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