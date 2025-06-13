Пименов оценил сложность вероятного совмещения Карпиным постов в «Динамо» и сборной России

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов ответил на вопрос о сложности совмещения постов главного тренера в сборной России и московском «Динамо» для Валерия Карпина.

«Думаю, что это не проблема. В «Ростове» было сложнее — логистика была сложнее. Сейчас, живя в Москве, будет полегче», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в информационном пространстве появилась фотография Валерия Карпина с подписания контракта с московским «Динамо», на которой специалист держит клубную футболку с номером 2028, при этом официально о заключении соглашения объявлено не было. До конца февраля 2025 года Карпин на правах совмещения с работой в сборной тренировал «Ростов».

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