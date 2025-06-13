Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаттузо провёл встречу с Буффоном по поводу своего назначения в сборную Италии

Гаттузо провёл встречу с Буффоном по поводу своего назначения в сборную Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Дженнаро Гаттузо стал главным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии после отказа Клаудио Раньери.

По данным Sky Sport Italia, 47-летний специалист в ближайшие дни проведёт прямые переговоры с президентом федерации футбола Италии Габриэле Гравиной.

Также Гаттузо уже обсуждал возможную работу в сборной с Джанлуиджи Буффоном, возглавляющим делегацию национальной команды. Встреча прошла в позитивном ключе, и Гаттузо выразил готовность принять предложение.

Гаттузо 5 июня покинул пост главного тренера хорватского «Хайдука». В течение карьеры итальянский специалист также возглавлял «Марсель», «Валенсию», «Наполи», «Милан» и другие команды. После двух туров группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Италии набрала три очка и занимает третье место.

Материалы по теме
Sky Sport Italia: Гаттузо — фаворит в борьбе за должность нового тренера сборной Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android