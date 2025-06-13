В «Манчестер Сити» отреагировали на переход Де Брёйне в «Наполи»

«Манчестер Сити» выступил с обращением в адрес бывшего полузащитника клуба Кевина Де Брёйне. Бельгиец 12 июня подписал контракт с «Наполи».

«Кевин Де Брёйне переходит в «Наполи», завершив невероятно успешное десятилетие в «Манчестер Сити».

За эти 10 лет на «Этихаде» бельгийский полузащитник зарекомендовал себя как один из величайших игроков в истории клуба. Перешедший из «Вольфсбурга» летом 2015 года, он помог «Сити» выиграть 19 крупных трофеев, включая шесть титулов Премьер-лиги, первую в истории клуба Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Его техника, креативность, голевое чутьё и умение дирижировать игрой сделали его ключевым звеном в эпоху беспрецедентных успехов клуба. Весь «Манчестер Сити» желает Кевину удачи в новом этапе его карьеры», — говорится в сообщении английского клуба.