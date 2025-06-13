Трент Александер-Арнольд рассказал, почему на его форме написано имя, а не фамилия

Новичок «Реала» Трент Александер-Арнольд назвал причину, по которой он решил нанести на свою форму имя, а не фамилию.

«Всё довольно просто. За годы поездок по Европе я заметил, что людям сложно с моим именем. В нём три слова — Трент Александер-Арнольд — и каждый называет меня по-разному: кто-то — Александер, кто-то — Арнольд, кто-то — просто Трент.

Поэтому я решил упростить. Меня зовут Трент — именно так теперь и будет написано на моей футболке. Пусть все называют меня этим именем», — приводит слова Трента AS.

Александер-Арнольд перешёл в «Реал» из «Ливерпуля». Презентация английского футболиста состоялась 12 июня.