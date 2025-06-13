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Илья Забарный согласовал условия контракта с «ПСЖ» — Скира

Илья Забарный согласовал условия контракта с «ПСЖ» — Скира
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Защитник английского «Борнмута» Илья Забарный согласовал условия контракта с французским «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Илья Забарный становится всё ближе к переходу в «ПСЖ» из «Борнмута». Центральный защитник уже согласовал личные условия контракта с «Пари Сен-Жермен» до 2030 года», — написал Скира.

В сезоне-2024/2025 английской Премьер-лиги 22-летний Илья Забарный провёл 36 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету украинского защитника три игры в Кубке Англии. В «ПСЖ» выступает россиянин Матвей Сафонов.

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