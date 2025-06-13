Расписание матчей чемпионата Европы U19 13 июня
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Сегодня, 13 июня, стартует 22-й розыгрыш чемпионата Европы среди юношей (до 19 лет) 2025 года. Турнир пройдёт в Румынии. В нём примут участие восемь национальных команд, разделённых на две группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей чемпионата Европы U19 13 июня (время — московское):
18:00. Группа А. Испания — Дания;
21:00. Группа А. Румыния — Черногория.
Действующим чемпионом Европы до 19 лет является юношеская сборная Испании. В финале турнира 2024 года испанцы обыграли Францию со счётом 2:0. Чемпионат Европы среди юношей — 2024 прошёл в Северной Ирландии.
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