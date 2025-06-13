Маркус Рашфорд принял окончательное решение по своему будущему — источник

Британский нападающий Маркус Рэшфорд принял окончательное решение по своему будущему. Футболист объявил агентам, что всё, чего он хочет, — это покинуть «Манчестер Юнайтед» и присоединиться к «Барселоне», информирует El Nacional.

Контракт Рэшфорда принадлежит «красным дьяволам», в прошлом сезоне форвард выступал за «Астон Виллу» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые ценят намерение английского футболиста, однако рассматривают в качестве приоритетного варианта для усиления атаки вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. Сам Рашфорд якобы готов ждать решения «Барселоны» о своём будущем в течение всего июня. При этом интерес к 27-летнему нападающему проявляют несколько европейских клубов, в частности «Челси», «Арсенал», «Астон Вилла», «Интер» и «Милан».

Оклад Рашфорда в «Манчестер Юнайтед» составляет около € 10 млн за сезон, но вингер готов пойти на его понижение ради перехода в испанский гранд. По слухам, «МЮ» запрашивает за трансфер своего воспитанника £ 40 млн (€ 47,2 млн).