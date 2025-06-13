Оливье Жиру: клубный чемпионат мира — хорошее испытание для команд МЛС

Нападающий «Лос-Анджелеса» Оливье Жиру высказался о предстоящем клубном чемпионате мира 2025 года, который пройдёт в США.

«Это прекрасная возможность для «Сиэтла», «Майами» и «Лос-Анджелеса» продемонстрировать качество лиги, тот факт, что футбол стал более важным за последние 10-15 лет. Дела идут в правильном направлении, поэтому интересно посмотреть, где мы находимся, сравнить себя с другими. Лучшие европейские команды могут быть немного уставшими после своего долгого сезона. Мы должны оставаться позитивными, думать о темпе, который мы можем задать, об интенсивности. Некоторые клубы уже сыграли 60, 70 матчей… Это хорошее испытание для команд МЛС, возможность показать Европе, из чего мы сделаны», — приводит слова Жиру RMC Sport.