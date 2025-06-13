Тренер Алмейда, которого связывали с ЦСКА, определился с новым клубом — источник

Кандидат на пост главного тренера ПФК ЦСКА Матиас Алмейда определился со своим будущим. Так, специалист выбрал вариант продолжения карьеры в «Севилье». Он уже согласовал сотрудничество с испанским клубом и возглавит его этим летом, сообщает журналист Маттео Моретто в своих соцсетях.

О кандидатуре 51-летнего Алмейды на пост тренера ЦСКА, который покинул Марко Николич, ранее сообщали СМИ. Аргентинский специалист с 2022-го по 2025-й возглавлял греческий АЕК.

В минувшем сезоне «Севилья» заняла 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. 30 июня завершается контракт у главного тренера андалусийской команды Хоакина Капарроса.