В «Баварии» высказались о борьбе с «Ливерпулем» за Флориана Вирца

Спортивный директор немецкой «Баварии» Макс Эберль высказался о возможном трансфере полузащитника Флориана Вирца из «Байера». Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил «Байеру» за игрока € 150 млн.

«Если честно, я не знаю, смогли бы мы заплатить столько, сколько «Ливерпуль» платит сейчас. Флориан Вирц — выдающийся игрок. Мы могли бы представить, что подпишем с ним контракт. Но когда закрывается одна дверь, открывается другая», — приводит слова Эберля Daily Mail со ссылкой на Sky Germany.

В сезоне-2024/2025 чемпионата Германии 22-летний Флориан Вирц провёл 31 матч, в которых забил 10 мячей и оформил 12 голевых передач. Также на его счету девять игр, шесть голов и одна результативная передача в Лиге чемпионов.