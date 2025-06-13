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Главный тренер «Атлетико» Симеоне поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира

Главный тренер «Атлетико» Симеоне поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о предстоящем клубном чемпионате мира.

«Мы все прекрасно понимаем, что значит представлять Испанию и «Атлетико» на клубном чемпионате мира, и мы сделаем всё возможное. Это будет во многом похоже на чемпионат мира, но с клубными командами. Южноамериканский и европейский стили футбола сильно отличаются друг от друга, что сделает его захватывающим и зрелищным, особенно для болельщиков, которые не привыкли видеть игру этих клубов. Надеюсь, это будет незабываемый опыт, которым смогут насладиться все», — приводит слова Симеоне официальный сайт ФИФА.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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