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Игрок «Динамо» Махачкала: сделаем всё, чтобы занять в РПЛ место как можно выше

Игрок «Динамо» Махачкала: сделаем всё, чтобы занять в РПЛ место как можно выше
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о том, как изменилось отношение экспертов к дагестанской команде за прошлый сезон. Также он поделился целями и амбициями на следующий розыгрыш Российской Премьер-Лиги.

«На второй сезон в Первой лиге мы вышли в высшую лигу, так что у меня не было опыта, чтобы сказать, что второй сезон будет тяжелее. До начала сезона РПЛ все говорили, что мы, скорее всего, вылетим. А к концу сезона уже многие эксперты были в восторге от нашей игры. Поэтому тяжело сказать, как будет. Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы остаться в РПЛ и занять место как можно выше», — сказал Глушков в эфире канала «Матч ТВ».

«Динамо» финишировало на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ по итогам минувшего сезона.

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