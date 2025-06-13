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Во «Фламенго» выступили с заявлением по Жерсону, которым интересуется «Зенит»

Во «Фламенго» выступили с заявлением по Жерсону, которым интересуется «Зенит»
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Спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото выступил с заявлением по поводу полузащитника Жерсона, которого СМИ активно связывают с санкт-петербургским «Зенитом».

«Жерсон — игрок «Фламенго». Он профессиональный футболист со всеми правами и обязанностями, которые есть у других профессионалов из нашего клуба. У нас нет никаких переговоров по Жерсону с другими клубами. Любые переговоры отвергаются. Любой клуб, который хочет заполучить Жерсона, знает, что нужно сделать — заплатить неустойку. До сих пор этого никто не сделал. Мы не можем принимать решения, основываясь на своих мыслях или слухах в СМИ», — приводит слова Жозе Бото O Globo.

Ранее журналист Вене Касагранде сообщил, что «Зенит» активирует опцию выкупа игрока в размере € 25 млн. Контракт с Жерсоном согласован на пять лет. Однако «Фламенго» потребовал ещё € 6,3 млн в качестве штрафа за досрочный уход Жерсона (формулировка из контракта — неустойка по имиджевым правам).

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