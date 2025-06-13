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Диего Симеоне высказался о перспективах «Атлетико» на клубном чемпионате мира

Диего Симеоне высказался о перспективах «Атлетико» на клубном чемпионате мира
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о перспективах команды на клубном чемпионате мира 2025 года. «Атлетико» выступит в группе В с бразильским «Ботафого», французским «Пари Сен-Жермен» и американским «Сиэтл Саундерс».

«Мы все знаем, какими сложными могут быть групповые этапы, и нам противостоят три сильные команды. Мы возлагаем большие надежды на выход в плей-офф. После этого посмотрим, как будут развиваться события.

Этот турнир будет сильно отличаться от Лиги чемпионов УЕФА, где играешь два матча. Здесь это всего лишь одна игра. Это больше похоже на чемпионат мира, где побеждает команда, которая находится в лучшей форме на данный момент. Основываясь на своём собственном опыте, думаю, что результат во многом зависит от того, как команды выступают в данный момент. Если начнешь действовать в нужное время, то, скорее всего, добьёшься того, чего хочешь», — приводит слова Симеоне официальный сайт ФИФА.

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