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Игрок «Интер Майами» Жорди Альба: моя любовь и страсть к игре не угасли

Игрок «Интер Майами» Жорди Альба: моя любовь и страсть к игре не угасли
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Защитник американского «Интер Майами» Жорди Альба высказался о предстоящем клубном чемпионате мира.

«Я испытываю то же волнение и желание, что и всегда, но понимаю, насколько это будет сложно. Мне посчастливилось играть за «Барселону» бок о бок с лучшими игроками мира, и я знаю, как тяжело конкурировать с топ-командами.

Сейчас я выступаю за «Интер Майами», но моя любовь и страсть к игре не угасли. Я надеюсь, что мы сможем стать серьёзными соперниками, но самое главное, что мы получим удовольствие от игры, потому что большинство наших футболистов никогда раньше не участвовали в подобных турнирах. И это огромная возможность для нас, игроков, для всех в клубе и для наших болельщиков», — приводит слова Альбы официальный сайт ФИФА.

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