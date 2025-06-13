Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это топ-вратарь». Виктор Бонифасе — о Никите Хайкине

«Это топ-вратарь». Виктор Бонифасе — о Никите Хайкине
Комментарии

Футболист леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе положительно охарактеризовал вратаря норвежского «Будё-Глимт» Никиту Хайкина. Нигерийский нападающий выделил личностные и профессиональные качества российского голкипера.

«Я играл с Никитой Хайкиным в «Будё-Глимт». Это топ-парень и топ-вратарь», – приводит слова Бонифасе ТАСС.

Виктор Бонифасе и Никита Хайкин были одноклубникам с 2019 по 2022 год, за это время дважды победив в национальном чемпионате. С момента ухода Бонифасе в «Байер» в 2023 году российский голкипер успел стать четырёхкратным победителем чемпионата Норвегии.

В прошедшем сезоне «Будё-Глимт» дошёл до полуфинала Лиги Европы, по сумму двух встреч уступив «Тоттенхэму» с общим счётом 1:5.

Материалы по теме
Итоги сезона для российских легионеров. Многим прошедший год испортили травмы
Итоги сезона для российских легионеров. Многим прошедший год испортили травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android