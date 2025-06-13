«Это топ-вратарь». Виктор Бонифасе — о Никите Хайкине

Футболист леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе положительно охарактеризовал вратаря норвежского «Будё-Глимт» Никиту Хайкина. Нигерийский нападающий выделил личностные и профессиональные качества российского голкипера.

«Я играл с Никитой Хайкиным в «Будё-Глимт». Это топ-парень и топ-вратарь», – приводит слова Бонифасе ТАСС.

Виктор Бонифасе и Никита Хайкин были одноклубникам с 2019 по 2022 год, за это время дважды победив в национальном чемпионате. С момента ухода Бонифасе в «Байер» в 2023 году российский голкипер успел стать четырёхкратным победителем чемпионата Норвегии.

В прошедшем сезоне «Будё-Глимт» дошёл до полуфинала Лиги Европы, по сумму двух встреч уступив «Тоттенхэму» с общим счётом 1:5.