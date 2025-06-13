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Альба: с Месси нам достаточно одного взгляда, чтобы понять, о чём думает каждый из нас

Альба: с Месси нам достаточно одного взгляда, чтобы понять, о чём думает каждый из нас
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Защитник американского «Интер Майами» Жорди Альба высказался о взаимодействии с нападающим Лионелем Месси.

«Мы уже много лет делим раздевалку. Два года мы были врозь, но потом появилась возможность снова встретиться здесь. Нам достаточно одного взгляда, чтобы понять, о чём думает каждый из нас. Нам повезло, что мы смогли забить много голов вместе. Наладить такую связь очень легко, и я считаю для себя честью стоять в одном ряду с величайшим игроком всех времён.

Всегда говорил, что Лео улучшает любую команду, в которой выступает, и он сделал меня лучшим игроком. Я должен поблагодарить его за то, что он смог сделать столь много результативных передач. В конце концов, каждый игрок стремится повысить свою статистику. Надеюсь, мы сможем продолжать играть вместе ещё много лет», — приводит слова Альбы официальный сайт ФИФА.

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