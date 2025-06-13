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«Милан» отклонил предложение по Эрнандесу, которого готов заменить Зинченко — FI

«Милан» отклонил предложение по Эрнандесу, которого готов заменить Зинченко — FI
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Защитник английского «Арсенала» Александр Зинченко заинтересован в переходе в «Милан», но итальянский клуб отклонил предложение мадридского «Атлетико» по трансферу защитника Тео Эрнандеса. Об этом сообщил Football Italia. Ранее появилась информация, что «Милан» видит в Зинченко замену Эрнандесу, у которого остался всего год по контракту с клубом.

Отмечается, что «Милан» отклонил предложение испанского клуба в размере € 18 млн плюс дополнительные € 2-3 млн. Ранее французский футболист отклонил предложение саудовского «Аль-Хиляля». «Милану» необходимо продать права на Тео Эрнандеса, прежде чем направить официальное предложение «Арсеналу» по Зинченко.

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