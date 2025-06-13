«Вдохновлённая итальянским летом». «Ювентус» представил новый выездной комплект формы

Итальянский «Ювентус» на официальном сайте презентовал новую выездную форму на сезон-2025/2026.

«Вдохновлённая мерцающими прибрежными водами Италии, новая выездная футболка «Ювентуса» выполнена в ярких аквамариновых и синих тонах с эффектом переливания. Жёлтые акценты на культовых трёх полосках adidas, идущих вдоль рукавов, напоминают лимонные деревья и ясное летнее небо, а классический белый круглый вырез горла завершает образ», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Ювентус»

«Ювентус» завершил сезон-2024/2025 чемпионата Италии на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 70 очков за 38 матчей. Чемпионом страны стал «Наполи» (82).