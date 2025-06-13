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Неймар может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Неймар может продолжить карьеру в чемпионате Турции
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Известный бразильский вингер «Сантоса» Неймар может перебраться в чемпионат Турции. В услугах 33-летнего футболиста заинтересован «Фенербахче», сообщает интернет-портал Fanatik.

По сведениям источника, турецкий клуб предложил Неймару контракт на один год с возможностью пролонгации ещё на сезон. У бразильца в контракте с «Сантосом» прописан пункт, согласно которому он может бесплатно уйти в любую европейскую команду.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи. Ранее СМИ сообщали, что «Сантос» хочет продлить контракт с вингером.

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