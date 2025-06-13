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Экс-президент ЦСКА Тарханов объяснил, почему клуб до сих пор не нашёл нового тренера

Экс-президент ЦСКА Тарханов объяснил, почему клуб до сих пор не нашёл нового тренера
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Бывший президент московского ЦСКА Александр Тарханов высказался о том, что армейский клуб ещё не назначил нового тренера после ухода Марко Николича.

«Почему в ЦСКА никто не идёт? Ясно, почему не хотят иностранцы, — они хотят обосноваться в Европе. Думаю, наши тренеры готовы. Например, Черчесов наверняка готов. Есть Березуцкие, Игнашевич, которые знают всю структуру армейского клуба. Николич неожиданно объявил об уходе, Если бы он объявил сразу после сезона, уже был бы круг кандидатов. Но за такой короткий промежуток сложно найти нового тренера. Наверное, пока идут переговоры с какими-то фигурами», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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