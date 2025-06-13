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«Будет справедливо». Каррера отреагировал на возможное попадание Промеса в тюрьму

«Будет справедливо». Каррера отреагировал на возможное попадание Промеса в тюрьму
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о ситуации своего бывшего подопечного Квинси Промеса. Сейчас нидерландскому футболисту грозит попадание в тюрьму.

— Мне жаль, что с ним случилось… И он это переживает… Посмотрим, чем всё это закончится, и если он виновен, то будет справедливо, если он заплатит! — приводит слова Массимо Карреры «Матч ТВ».

Сообщается, что форварда арестовали в Дубае в четверг, 12 июня. Квинси перевели в центр содержания под стражей в Дубае. Он может быть доставлен самолётом в Нидерланды, где будет отбывать наказание в виде 7,5 года лишения свободы.

Ранее амстердамский суд заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за участие в контрабанде запрещённых веществ. Кроме того, он получил ещё 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата. Адвокаты футболиста подали апелляционную жалобу на вынесенные приговоры.

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