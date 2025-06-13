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Экс-спортдиректор ЦСКА Шамханов: клуб должен возглавить тот, кто работал или играл там

Экс-спортдиректор ЦСКА Шамханов: клуб должен возглавить тот, кто работал или играл там
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Бывший спортивный директор ПФК ЦСКА Авалу Шамханов высказался об отставке Марко Николича с поста главного тренера армейцев.

«Правильно сделали, что убрали Николича из ЦСКА. Он считал себя пупом земли. ЦСКА никого не назначил, потому что ставят ультиматумы. Как будто в России нет тренеров. Наверное, есть претенденты. Каждый будет толкать своего. Я могу возглавить, можно и вас поставить тренером. Николич не должен был делать того, что сделал. Исполняли все его прихоти. В данный момент ЦСКА должен возглавить тот, кто работал или играл в этом клубе», — сказал Шамханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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