Генсекретарь РФС планирует посетить встречу руководителей ассоциаций, входящих в УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что планирует принять участие во встрече руководителей ассоциаций, которые являются членами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«В сентябре в Тиране пройдёт обычная встреча руководителей ассоциаций, входящих в УЕФА. Предполагается моё присутствие», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В июне сборная России сыграла товарищеские матчи с Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).