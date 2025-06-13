Стала известна сумма отступных в новом контракте Сильянова с «Локомотивом»

Стали известны некоторые подробности из нового контракта защитника Александра Сильянова с «Локомотивом». Так, сумма отступных в новом соглашении сторон составляет € 9 млн. Об этом сообщает «РБ Спорт», а источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Стоит отметить, что сумма отступных за Сильянова одинакова как для российских, так и для европейских клубов.

Сильянов выступает за основной состав «Локомотива» с 2019-го, с перерывом на двухлетнюю аренду в «Ростове». В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Александр Сильянов провёл 26 матчей, в которых забил один гол и оформил две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского защитника в € 6 млн.