Игрок «Зенита» Луис Энрике заявил, что хотел остаться в «Ботафого»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике признался, что хотел остаться в бразильском «Ботафого». Бразилец перешёл в «Зенит» в январе 2025 года.

«Я хотел остаться в «Ботафого», но Джон Текстор (американский бизнесмен, ведущий акционер «Ботафого». — Прим. «Чемпионата») отказался сотрудничать», — приводит слова Энрике BotafogoFrance со ссылкой на Podpah.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 24-летний Луис Энрике провёл 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Также на счету нападающего три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями он не отметился.