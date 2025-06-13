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Президент FFF назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Президент FFF назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
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Филипп Диалло, руководитель Французской федерации футбола, считает, что нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле заслужил получить «Золотой мяч» по итогам прошедшего сезона. Кроме футболиста парижского клуба, Диалло отметил нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.

«Вероятно, что он один из фаворитов. Усман Дембеле провёл впечатляющий сезон. Я рад, что у Франции есть два игрока (Дембеле и Килиан Мбаппе. – Прим. «Чемпионата»), которые должны быть как минимум на пьедестале почёта, и что Дембеле заслуживает этого трофея», – приводит слова Филиппа Диалло Get French Football News.

В прошедшем сезоне Дембеле набрал 48 баллов результативности по системе «гол+пас» во всех турнирах, выиграв Лигу чемпионов, а также Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

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