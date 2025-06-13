Английский «Ливерпуль» согласовал детали трансфера полузащитника Флориана Вирца из немецкого «Байера». Сумма перехода составит € 117+18,7 млн. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Ливерпуль» достиг принципиального соглашения с «Байером» по Флориану Вирцу. £ 100 млн гарантированы и £ 16 млн — в качестве дополнительных выплат. Большая часть из £ 16 млн связана с завоеванием «Ливерпулем» крупных трофеев и нахождением Вирца в команде во время их достижения», — написал Джейкобс.

В сезоне-2024/2025 чемпионата Германии 22-летний Флориан Вирц провёл 31 матч, в которых забил 10 мячей и оформил 12 голевых передач. Также на его счету девять игр, шесть голов и одна результативная передача в Лиге чемпионов.