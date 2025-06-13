Тренер вратарей ЦСКА: Акинфеев — молодой парень, ему играть ещё лет 20

Тренер вратарей ПФК ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался о футбольном долголетии голкипера Игоря Акинфеева.

— За счёт чего Акинфеев в таком возрасте ещё находит мотивацию играть и бороться за трофеи?

— В каком возрасте? Он ещё молодой парень — ему ещё играть и играть.

— И сколько ему ещё играть?

— Лет 20. (Улыбается), — приводит слова Крамаренко интернет-портал «Известия».

Акинфееву 39 лет. Российский голкипер выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года и является самым титулованным футболистом в истории России. За этот период он шесть раз завоёвывал титул чемпиона России, восемь раз становился обладателем Кубка страны и семь раз выигрывал национальный Суперкубок. Кроме того, голкипер стал победителем Кубка УЕФА.