CAS частично удовлетворил апелляцию «Вест Хэма» по делу экс-игрока ЦСКА Влашича

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию английского «Вест Хэм Юнайтед» на решение Международной федерации футбола (ФИФА) по делу бывшего полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича.

«Апелляция, поданная 17 мая 2023 года футбольным клубом «Вест Хэм Юнайтед» на решение, вынесенное 31 марта 2023 года Комитетом по связям с общественностью ФИФА, частично удовлетворена», — приводится текст решения на официальном сайте CAS.

Согласно решению, «Вест Хэм Юнайтед» обязан выплатить армейцам € 8,55 млн плюс 5% годовых после получения разрешения от Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) или прекращения действия санкционного режима Великобритании, позволяющего провести платёж. В соответствии с положениями Регламента ФИФА по статусу и трансферу игроков, если деньги не будут выплачены в течение 45 дней с момента разрешения, на «Вест Хэм» может быть наложен запрет на регистрацию новых игроков до трёх трансферных окон.

Никола Влашич перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» из ЦСКА летом 2021 года. Английский клуб так и не выплатил армейцам полную сумму трансфера. Сейчас футболист выступает за итальянский «Торино».