Гендиректор «Черноморца» Пономарёв высказался о будущем Василенко в команде

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Максим Пономарёв высказался о будущем главного тренера Олега Василенко в клубе.

«У Олега Петровича действующий контракт. 15 июня команда выходит из отпуска — будем беседовать. Выслушаем его мысли. Что касается будущего игроков, пока нечего сказать. Мы дали достаточно много комментариев по этому поводу. Если будут какие-то новости, мы обязательно скажем», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Черноморец» завершил сезон-2024/2025 Мелбет Первой лиги на третьем месте, но не участвовал в переходных матчах, так как не получил лицензию РФС-1.