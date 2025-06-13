Агент экс-игрока «Шинника» Загре рассказал о состоянии защитника после выявления рака

Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил информацию, что у экс-игрока «Шинника» Бена Загре диагностирован рак в начальной стадии.

«Чувствует себя Бен как раз, может быть, и неплохо. Но безусловно это сильный психологический удар для него — он шокирован. Сейчас он поедет в Европу, постараемся организовать ему лечение, попробуем помочь ему в этой нелёгкой проблеме, где-то даже трагедии. Надеемся, он поправится, вылечится, всё находится в начальной стадии. В Ярославле смотрели его биопсию — сказали, всё нормально. Но в Москве доктор сказал, что, скорее всего, у него злокачественная опухоль, а во французском госпитале в Буркина-Фасо это подтвердили.

Ему посоветовали лечиться в Германии или Израиле, слава богу, у него европейская виза. Думаю, буквально в ближайшее время он вылетит в Европу. Будем надеяться, что врачи помогут, но мы и сами поможем, чем сможем. Надеемся, это не будет грозить дальнейшей карьере. Как принято говорить, мы своих не бросаем», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.