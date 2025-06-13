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Артур Юсупов — о «Краснодаре»: они тоже тратят много денег на состав, как и «Зенит»

Артур Юсупов — о «Краснодаре»: они тоже тратят много денег на состав, как и «Зенит»
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Бывший полузащитник «Зенита» и московского «Динамо» Артур Юсупов высказал своё мнение по поводу победы «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.

«Чемпионство «Краснодара»? Они тоже тратят много денег на состав, как и «Зенит». Когда-то «Краснодар» тоже должен был стать чемпионом. Поэтому в целом ничего удивительного нет. Это же не «Ростов» или «Рубин» вдруг занял первое место. Поэтому, как по мне, чемпионство «Краснодара» — это никакая не неожиданность. Но для РПЛ здорово, что с каждым сезоном возрастает конкуренция. Чем больше команд борется за победу, тем всем интереснее», – приводит слова Юсупова Legalbet.

При этом, по оценке Transfermarkt, «Зенит» является лидером по стоимости состава среди российских клубов. Все игроки «Зенита» оцениваются в € 170,7 млн, в то время как состав «Краснодара» стоит € 98,5 млн.

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