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Антон Шунин раскрыл, почему не перешёл в «Динамо» Махачкала или «Химки»

Антон Шунин раскрыл, почему не перешёл в «Динамо» Махачкала или «Химки»
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Бывший футболист московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, почему не перешёл в махачкалинское «Динамо» или подмосковные «Химки».

«Были варианты из России, это были «Химки». «Химки» достаточно тоже конкретно общались, не сошлись, вернуться обещали — не вернулись. Вот, было «Динамо» Махачкала. Там тоже в целом обсуждали с семьёй. То есть семья всегда со мной везде летает, находится рядом. Дети у нас маленькие, можно было улететь, но в Махачкалу мы решили, что мы не полетим, не поедем.

Ну и самый главный момент, что стоит, наверное, сказать, что когда вообще встал вопрос обсуждения, нужно сказать «да» и уже поиграть ещё… Очень тяжело мне давался этот момент, потому что я представлял себя в футболке другой команды и вообще в другой команде, и особенно из России, и я говорю: «Ну, наверное, нет». То есть я как будто бы сам себя больше заряжал на то, что надо… Наверное, просто сложно было себя представить в футболке другой команды», — сказал Шунин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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