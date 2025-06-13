Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Химок» Скворцов предложил финансовую помощь Бену Загре, у которого выявлен рак

Экс-игрок «Химок» Скворцов предложил финансовую помощь Бену Загре, у которого выявлен рак
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-футболиста ярославского «Шинника» Бена Загре, рассказал, что бывший игрок «Химок» Лев Скворцов предложил финансовую помощь его клиенту, у которого был выявлен рак.

«Хотел бы, чтобы пресса обратила внимание на один момент. Вчера, видимо, прочитав новость про болезнь Бена, футболист, который играл с ним в «Шиннике», принадлежал «Химкам», а сейчас в «Актобе» — Лев Скворцов — позвонил мне, спросил про Бена и сказал, что, если надо, он готов перечислить деньги на лечение, операцию. Мне было приятно даже не из-за денежного предложения, с этим я разберусь, а то, что футболист, который с ним играл, так относится. Таким футболистам не чужды человеческие качества, у них чистое сердце, готовы протянуть руку помощи, казалось бы, иностранцу. Но они пересекались в команде, видели, насколько Бен хороший парень, доброжелательный. Думаю, Бен был любимцем всего Ярославля», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Агент экс-игрока «Шинника» Загре рассказал о состоянии защитника после выявления рака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android