Экс-игрок «Химок» Скворцов предложил финансовую помощь Бену Загре, у которого выявлен рак

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-футболиста ярославского «Шинника» Бена Загре, рассказал, что бывший игрок «Химок» Лев Скворцов предложил финансовую помощь его клиенту, у которого был выявлен рак.

«Хотел бы, чтобы пресса обратила внимание на один момент. Вчера, видимо, прочитав новость про болезнь Бена, футболист, который играл с ним в «Шиннике», принадлежал «Химкам», а сейчас в «Актобе» — Лев Скворцов — позвонил мне, спросил про Бена и сказал, что, если надо, он готов перечислить деньги на лечение, операцию. Мне было приятно даже не из-за денежного предложения, с этим я разберусь, а то, что футболист, который с ним играл, так относится. Таким футболистам не чужды человеческие качества, у них чистое сердце, готовы протянуть руку помощи, казалось бы, иностранцу. Но они пересекались в команде, видели, насколько Бен хороший парень, доброжелательный. Думаю, Бен был любимцем всего Ярославля», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.