Антон Митрюшкин объяснил, в чём феномен Валерия Карпина

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин поделился мнением о главном тренере сборной России Валерии Карпине. Он объяснил, в чём заключается феномен специалиста.

— Ты начинал в «Спартаке» при Карпине. Как он поменялся за это время?

— Видно, что Карпин набрался большого опыта. Харизмы у него и тогда было не отнять, а сейчас он прибавил в опыте, что для тренера очень важно. Видно, что Валерий Георгиевич чувствует себя уверенно, а эта уверенность передаётся игрокам.

Считаю, феномен Карпина — в его подходе, психологии и в своём посыле. Его харизматичность чувствуется, — приводит слова Митрюшкина Sport24.

Накануне в СМИ появилась информация о возможном назначении Карпина на пост главного тренера московского «Динамо».