Антон Шунин признался, что у него был разговор со «Спартаком» после ухода из «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что обсуждал вариант с переходом в столичный «Спартак».

— Все знали, что «Спартак» ищет опытного вратаря без контракта, Довбня фигурировал, но мы видим и знаем, что Антон Шунин не продлил контракт, хочет продолжить карьеру. У тебя было предложение «Спартака»? Если бы оно было, ты бы пошёл?

— Честно говоря, было обсуждение насчёт «Спартака». Но в начале нашего разговора с вами я сказал, что, безусловно, я в другой майке себя не вижу. Тем более в майке «Спартака». Уйти для чего?

— Играть.

— Всё классно. Честно, есть многие футболисты, которые переходили из «Спартака» в «Динамо», из «Динамо» в «Спартак». Наверное, это не моя история, — сказал Шунин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».