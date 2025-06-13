Спортивный клуб «Крылья мечты» стал лауреатом премии Детского фонда УЕФА

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) подвёл итоги премии Детского фонда УЕФА 2025 года. В число лауреатов вошёл российский спортивный клуб «Крылья мечты» из Самары. Об этом сообщил официальный сайт Детского фонда УЕФА.

Заседание попечительского совета Детского фонда УЕФА под председательством президента организации и председателя правления Детского фонда УЕФА Александера Чеферина состоялось 24 мая в Лиссабоне (Португалия). Правление приняло решение распределить общий призовой фонд в размере € 1 млн поровну между 26 организациями из 26 стран, которые занимаются развитием футбола среди детей из уязвимых категорий населения и проводят работу по защите прав ребёнка. Каждая организация получит по € 38,5 тыс.